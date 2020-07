Des pirates russes auraient tenté de voler des recherches sur la COVID-19

Le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada (CST) affirme que des cyberactivités malveillantes ont très probablement été entreprises pour piller des informations et la propriété intellectuelle relatives au développement et aux essais de vaccins contre le coronavirus SRAS-CoV-2.



L'agence affirme que l'activité clandestine entrave les efforts de recherche à un moment où les experts en soins de santé et les chercheurs médicaux ont besoin de toutes les ressources disponibles pour lutter contre la pandémie.



Le Centre canadien pour la cybersécurité du CST estime qu'APT29, également connu sous les noms « Dukes » ou « Cozy Bear », est à l'origine de cette activité malveillante et qu'il a presque certainement mené cette cyberactivité pour le compte des services de renseignement de la Russie.



Cette évaluation est appuyée par des partenaires du National Cyber Security Center britannique, de la National Security Agency des États-Unis et de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department de la sécurité intérieure.



Le CST exhorte les organismes de santé canadiens à consulter son bulletin technique sur la menace et à prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger.

D’autres détails suivront.