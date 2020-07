Au moins 521 000 morts de la COVID-19 dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 521 384 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l’apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 11 h 00 GMT.

Plus de 10 887 320 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 5 585 100 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Pour la première fois depuis le déclenchement de l'épidémie en Chine en décembre, l'Amérique latine a dépassé vendredi l'Europe en nombre de cas, avec plus de 2,7 millions de malades, même si le Vieux continent reste la région du monde la plus endeuillée avec près de 200 000 morts devant les États-Unis et le Canada (137 421) et l'Amérique latine (121 662).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 128 740 décès pour 2 739 879 cas. Au moins 781 970 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 61 884 morts pour 1 496 858 cas, le Royaume-Uni avec 43 995 morts (283 757 cas), l’Italie avec 34 818 morts (240 961 cas), et la France avec 29 875 morts (202 785 cas). Le Royaume-Uni a révisé jeudi sa méthode de comptage des personnes infectées, passant ainsi de 313 483 cas de COVID-19 mercredi à 283 757 cas jeudi.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83 542 cas (5 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 4634 décès (0 nouveau), et 78 499 guérisons.

L’Europe totalisait vendredi à 11 h 00 GMT 198 356 décès pour 2 690 130 cas, les États-Unis et le Canada 137 421 décès (2 844 522 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 121 662 décès (2 735 117 cas), l’Asie 36 244 décès (1 388 696 cas), le Moyen-Orient 16 959 décès (785 842 cas), l’Afrique 10 609 décès (433 436 cas), et l’Océanie 133 décès (9585 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).