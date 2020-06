Les touristes goûtent à la «nouvelle normalité» de la pandémie

L’Amérique latine et les Caraïbes, nouvel épicentre de la pandémie, ont franchi samedi le cap des 2 millions de contaminations, après les États-Unis et le Canada (plus de 2,3 millions, essentiellement aux États-Unis) et l’Europe (plus de 2,5 millions, dont plus de la moitié en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie). L’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Océanie sont sous le seuil du million de cas. Mais un rebond inquiète la Chine depuis la semaine dernière avec plus de 220 nouveaux cas, dont 22 dimanche. En Amérique latine, la moitié des cas sont recensés au Brésil, qui a franchi samedi la barre du million de cas et qui est, avec plus de 50 000 décès, le deuxième pays parmi les plus endeuillés au monde.

Agence France-Presse