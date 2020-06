Le coronavirus ressurgit en Nouvelle-Zélande après 25 jours de répit

La Nouvelle-Zélande a fait état mardi de deux nouveaux cas de coronavirus, ce qui met fin à une période de 25 jours sans aucune nouvelle infection, ont annoncé les autorités sanitaires.

Ces deux nouvelles personnes porteuses de la maladie COVID-19 sont récemment arrivées du Royaume-Uni, a déclaré le ministère de la Santé qui a affirmé qu’ils « sont liés ».

Seuls les ressortissants néo-zélandais et leurs familles sont autorisés à entrer sur l’archipel, à quelques exceptions près comme les personnes ayant des raisons professionnelles ou humanitaires.

Tout le monde est soumis à une quatorzaine à son arrivée sur le territoire.

L’archipel du Pacifique Sud, qui compte une population de cinq millions d’habitants, a dénombré 1154 cas confirmés et 22 décès.

La semaine dernière, il avait déclaré ne plus avoir aucun cas actif et toutes les restrictions nationales avaient été levées, notamment les mesures de distanciation sociale et les restrictions du nombre de personnes pouvant se rassembler.

La première ministre Jacinda Ardern expliquait lundi qu’elle n’avait pas déclaré le pays débarrassé du virus car il « y aura de nouveaux cas à l’avenir ».

« Bien sûr, notre espoir et notre attente sont que ce soit à la frontière… S’ils ont été placés en quarantaine, c’est très différent que d’en avoir au sein de la population », déclarait-elle aux journalistes.