La France se prépare à son tour au déconfinement

Après plusieurs pays européens, la France se prépare à son tour à un déconfinement prudent, à compter de lundi mais avec de strictes restrictions dans et autour de Paris, toujours une « zone rouge » de la pandémie du nouveau coronavirus, dont les effets dévastateurs sur les économies s’accumulent à l’échelle planétaire.

« La levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai », au vu de la situation sanitaire, a confirmé jeudi le premier ministre français Edouard Philippe en présentant le plan du gouvernement.

Comptant près de 26 000 morts de la COVID-19, la France est néanmoins « coupée en deux » entre départements « verts » et « rouges », où la circulation du virus est plus active, avec une plus grande pression sur le système hospitalier.

Toujours pas de collège

Dans cette zone « rouge », qui inclut toute l’agglomération parisienne et la partie nord-est du territoire français, de nombreuses restrictions resteront en vigueur : pas d’ouverture des collèges ni des parcs et jardins, strictes mesures de distanciation dans les transports notamment.

La France « est prête pour tester massivement », à raison de 700 000 tests par semaine, les personnes présentant des symptômes, a assuré le ministre de la Santé Olivier Véran. L’incapacité des autorités à mener ces mêmes tests, ainsi que le manque de masques, avaient alimenté ces dernières semaines les critiques contre l’exécutif.

Concernant les frontières, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a souligné que leur fermeture restait « la règle ». Les restrictions aux frontières avec les pays de l’espace européen (Union européenne, Schengen, Royaume-Uni) seront « prolongées jusqu’au 15 juin au moins » et les frontières avec les pays non-européens « resteront fermées jusqu’à nouvel ordre », a-t-il déclaré.

La France, deuxième économie européenne, emboîte ainsi le pas aux pays d’Europe déjà engagés dans le déconfinement, Allemagne en tête.

A ce jour, la pandémie a tué 263 573 personnes dans le monde, dont plus de 150 000 personnes en Europe : les trois quarts au Royaume-Uni (30 076), en Italie (29 684), en Espagne (26 070) et en France (25 809), selon un dernier bilan établi jeudi par l’AFP à partir des chiffres de sources officielles, très vraisemblablement sous-estimés.

Fort de chiffres d’infection « très satisfaisants », Berlin a décidé mercredi de lever la quasi-totalité des restrictions imposées depuis la mi-mars. Symbole de cette réouverture, la Bundesliga, interrompue il y a deux mois alors que le coronavirus mettait le sport international au repos forcé, reprendra dès la mi-mai à huis-clos.

Comme en France cependant, les frontières restent fermées, et les grandes manifestations sportives, festives ou culturelles interdites.

En Norvège, pays qui a adopté un régime de semi-confinement à la mi-mars, les écoles pourront rouvrir à compter de lundi et les bars à partir du 1er juin. L’objectif est de rouvrir pour le 15 juin « la plupart des choses qui étaient fermées », selon la première ministre norvégienne, Erna Solberg.

Messe sans eau bénite

Très durement touchée et engagée dans un déconfinement prudent, l’Italie va tester 150 000 habitants de la région de Rome.

L’Église et le gouvernement italiens ont par ailleurs convenu de permettre aux catholiques de renouer avec leurs églises à partir du 18 mai : les fidèles pourront de nouveau assister à la messe et aux autres cérémonies religieuses, mais à condition d’avoir un masque, d’être bien espacés et de se passer d’eau bénite.

Au Royaume-Uni, le confinement doit être prolongé jeudi mais le premier ministre Boris Johnson, lui même rescapé de la COVID-19, doit annoncer dimanche l’assouplissement de certaines restrictions.

Le carnaval du quartier de Notting Hill à Londres, connu pour ses costumes multicolores et danses endiablées, et qui rassemble chaque année des centaines de milliers de personnes fin août, a été annulé.

La Suède, qui a pris des mesures plus souples que la plupart des autres pays européens, a officiellement dépassé le seuil des 3 000 morts. Selon les autorités sanitaires, le pays a « réussi jusqu’à présent à maintenir la maladie sous le seuil de ce que les services de santé peuvent gérer ».

En Grèce, l’Acropole d’Athènes, monument phare de l’Antiquité attirant chaque année des millions de visiteurs, rouvrira le 18 mai avant la réouverture des musées le 15 juin, ainsi que tous les sites archéologiques du pays, mais avec des mesures de distanciation.

La Belgique rouvrira lundi des commerces non essentiels. À l’inverse, la ville de Moscou a annoncé jeudi le port obligatoire du masque dans les transports, et une prolongation de son confinement jusqu’au 31 mai, alors que la Russie, longtemps épargnée, connaît une forte hausse du nombre de cas détectés.

Au plan économique, les nouvelles désastreuses continuent : comme beaucoup d’autres puissances, le Royaume-Uni voit son économie se contracter dans des proportions inouïes, avec une récession de 14 % prévue cette année par la Banque d’Angleterre.

Aux États-Unis, pays aujourd’hui le plus touché avec plus de 73 000 morts, plus de 3,1 millions de nouveaux chômeurs ont été dénombrés en une semaine, portant le total à 33,5 millions depuis le début de cette pandémie. « C’est pire que Pearl Harbor », a estimé mercredi soir Donald Trump.

Un militaire travaillant à la Maison Blanche a contracté le nouveau coronavirus, a indiqué jeudi l’exécutif américain, précisant que le président et son vice-président Mike Pence « ont depuis été testés négatifs au virus et restent en bonne santé ».

OMS contre Covid-Organic

« Les effets les plus dévastateurs et déstabilisateurs [du virus] se feront sentir dans les pays les plus pauvres », a rappelé jeudi l’ONU, mettant en garde contre une « augmentation significative des conflits, de la faim et de la pauvreté ».

Autre corollaire du confinement : les signalements de violences conjugales ont augmenté jusqu’à 60 % en Europe, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Après les USA, le Japon est devenu le deuxième pays à autoriser le médicament américain remdesivir pour traiter la COVID-19. Ce médicament, qui aide au rétablissement des malades, à défaut de faire baisser la mortalité, avait obtenu la semaine dernière une autorisation en urgence de l’agence américaine du médicament (FDA).

L’OMS a rappelé à l’ordre jeudi les dirigeants africains contre la tentation de promouvoir sans tests scientifiques la potion présentée par le président malgache, Andry Rajoelina, comme un remède contre le coronavirus, et livrée dans plusieurs pays du continent.

Les éventuels effets de cette tisane, baptisé Covid-Organic et à base d’artemisia, une plante à l’effet thérapeutique reconnu contre le paludisme, n’ont été validés par aucune étude scientifique, a souligné la responsable de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, exhortant le gouvernement malgache à « faire tester [son] produit lors d’essais cliniques ».

Sur le traçage des patients de la Covid, toutes les applications de suivi lancées dans le monde présentent des failles de sécurité « plus ou moins critiques », s’alarme une étude publiée jeudi de l’expert en sécurité mobile Pradeo.

Plus de la moitié de ces trente applications gouvernementales ou soutenues par des organismes publics portent atteinte à la vie privée et 3 en particulier sont « clairement problèmatiques », à la fois sur la sécurité et sur la confidentialité.