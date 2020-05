Dans le monde, le nombre de nouveaux décès liés à la COVID-19 est en baisse

Photo: DONNÉES: OUR WORLD IN DATA

À l’échelle planétaire, le nombre de nouveaux décès liés à la COVID-19 est redescendu au niveau du 31 mars. Il a connu un maximum le 16 avril, avec plus de 10 000 morts ajoutés au bilan en une seule journée. Cette tendance s’observe également dans plusieurs bilan nationaux, dont ceux de pays durement frappés par l’épidémie. (Notons toutefois que dans certains pays disposant de peu de moyens pour dépister les cas de COVID-19, le nombre réel de décès imputables au coronavirus continue peut-être d’augmenter sous le radar.)La figure ci-dessus présente le nombre de nouveaux décès, par million d’habitant. C’est désormais le Royaume-Uni qui mène le bal macabre, avec 9 morts par million d’habitants. Cependant, comme la France, l’Italie ou l’Espagne, le pays gouverné par Boris Johnson enregistre moins de décès de jour en jour depuis plusieurs semaines. On observe la même chose en Belgique, en Allemagne et en Suisse (non illustrés). Les États-Unis, pour leur part, comptent environ 5,5 décès liés à la COVID-19 par million d’habitant. Depuis le 22 avril, notre voisin nord-américain voit lui aussi une réduction du nombre de nouveaux décès enregistrés chaque jour. Le Canada consigne de son côté de plus en plus de décès liés au coronavirus, même si la courbe s’aplatit.Ainsi, dans plusieurs pays occidentaux, le nombre de décès se situe actuellement entre 4 et 6 personnes par jour, par million d’habitants. Que se passera-t-il dans une semaine ou deux? La courbe canadienne va-t-elle s’infléchir et suivre la tendance à la baisse constatée ailleurs? Va-t-elle continuer à augmenter lentement jusqu’à l’atteinte d’un plateau? Si le Canada a mieux réussi à aplatir la courbe, cela veut-il dire que le coronavirus va y faucher des vies à un rythme soutenu plus longtemps? Seul le temps nous le dira. Pour suivre l’évolution de la situation, on vous conseille de consulter le site Our World in Data , entretenu par l’Université d’Oxford. De nombreux graphiques sont disponibles et mis à jour quotidiennement, dont celui du nombre de décès par million d’habitants.