Vaincre la pandémie exige «l’effort de santé publique le plus massif de l’histoire», selon l’ONU

L’ONU a lancé vendredi une initiative mondiale « historique » réunissant de nombreux pays, dont la France et l’Allemagne, pour accélérer la production de vaccins, traitements et tests contre le nouveau coronavirus et en assurer un accès équitable.

Cette initiative présentée au cours d’une conférence de presse virtuelle réunit de nombreux pays, des organisations internationales, dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des fondations et entreprises privées.

« C’est une collaboration historique pour accélérer le développement, la production et la distribution équitable de vaccins, de diagnostics et de traitements contre la Covid-19 », a déclaré le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Notre engagement commun est d’assurer que tous aient accès à tous les instruments visant à triompher de la Covid-19 », a-t-il ajouté.

Sont également intervenus le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, les chefs des gouvernements italien Giuseppe Conte et espagnol Pedro Sanchez, ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Ni la Chine, où les premiers cas du nouveau coronavirus ont été annoncés fin décembre, ni les États-Unis, aujourd’hui l’épicentre de la pandémie avec près de 50 000 décès et 900 000 cas, n’étaient représentés.

À ce jour, la pandémie a fait plus de 190 000 morts dans le monde et 2,7 millions de personnes ont été officiellement contaminées, selon le décompte de l’AFP.

M. Macron a appelé à rendre un vaccin « accessible partout, y compris dans les pays les plus vulnérables. C’est aussi ce qui nous permettra de retrouver le plus vite possible une vie normale ».

Vaincre la pandémie de nouveau coronavirus exige « l’effort de santé publique le plus massif de l’histoire », a de son côté prévenu le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

« Le monde a besoin de développer, de produire et d’assurer une distribution équitable » des vaccins et traitements quand ils seront disponibles, « pas d’un vaccin ou de traitements pour un pays ou une région ou une moitié du monde - mais un vaccin et un traitement qui soit abordable, sûr, efficace, qu’on puisse administrer facilement et disponible de façon universelle - pour tous, partout », a-t-il insisté.

L’inquiétude provient en particulier des pays les plus pauvres qui n’ont pas les moyens financiers de concurrencer les plus riches dans la course à l’acquisition de stocks de vaccins, de médicaments ou de kits de diagnostic.

Cette inégalité dans l’accès s’est déjà rencontrée lors de précédentes épidémies et « nous ne pouvons pas accepter que cela se reproduise » face à la crise actuelle, a averti le patron de l’OMS.

À cet égard, « l’Afrique est extrêmement vulnérable aux ravages du virus et a besoin de tout le soutien et de l’assistance possibles », a rappelé le président en exercice de l’Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa.