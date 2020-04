Vendredi saint en confinement au Vatican

Les célébrations du Vendredi saint ont été modifiées au Vatican pour accompagner les fidèles en toute sécurité en temps de pandémie de la COVID-19.

Exceptionnellement, le pape François préside les célébrations sans la présence des fidèles, dans une Basilique Saint-Pierre quasi vide. Des images saisissantes d’un tel contexte ont déjà été diffusées.

Le Vatican a fait savoir qu’en ce Vendredi saint, la Liturgie de la Passion et de l’Adoration de la Croix aurait lieu dans la Basilique Saint-Pierre. Le Crucifix de San Marcello sera couvert et il n’y aura pas de baiser de la Croix.

En milieu de soirée, le Chemin de Croix se déroulera sur la place Saint-Pierre, les stations se succédant le long de la colonnade, autour de l’obélisque et enfin le long du chemin menant au parvis.

Les autorités ont fait savoir que deux groupes porteront la Croix : des prisonniers de la prison Due Palazzi située à Padoue, près de Venise, et des médecins et infirmières du service de santé du Vatican.

L’Église a fait savoir que lors de la Vigile pascale du Samedi saint, aucun baptême ne serait célébré. Néanmoins, les cloches de Saint-Pierre sonneront au moment du Gloria annonçant la Résurrection.

Au jour de Pâques, le pape François célébrera la messe à 11 h 00.

Plus tard, devant l’autel de la Confession de la Basilique Saint-Pierre, il prononcera le traditionnel message Urbi et Orbi et donnera la bénédiction pascale, mais cette fois, sans sortir.