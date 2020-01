Salvini perd une élection régionale en Italie

Bologne — La Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini était devancée par la gauche dimanche en Émilie-Romagne, selon des sondages à la sortie des urnes et les premiers résultats d’une élection régionale à valeur de test national pour le leader souverainiste italien, qui compte sur ce scrutin pour reconquérir le pouvoir. Le président de la région, Stefano Bonaccini (Parti démocrate, centre gauche), était en tête avec un score compris entre 48 % et 52 %, des voix devant son adversaire Lucia Borgonzoni (Ligue), entre 43 % et 47 %, selon un sondage réalisé sur un échantillon représentatif après la fermeture des bureaux de vote. De premières projections réalisées à partir du dépouillement de 11 % des bulletins de vote donnaient dimanche soir une tendance similaire dans cette élection.