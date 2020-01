La thèse du missile de plus en plus évoquée

Justin Trudeau fera un point de presse à 14h alors que des médias américains rapportent que le vol 752 aurait été abattu par un missile en Iran. La thèse d'un tir accidentel ne serait pas écartée.



Deux responsables américains ont déclaré jeudi qu’il était « très probable » qu’un missile antiaérien iranien ait abattu l’avion de ligne ukrainien mardi soir à Téhéran, tuant les 176 personnes à bord.



Ces responsables, qui citent des renseignements obtenus par les États-Unis, ont réclamé l’anonymat pour discuter d’informations sensibles avec l’Associated Press.



L’accident est survenu quelques heures seulement après que l’Iran a lancé une frappe de missiles contre des bases militaires irakiennes abritant des troupes américaines, après l’assassinat ciblé par les États-Unis d’un important général iranien en Irak.



Le président Donald Trump a suggéré qu’il croyait que l’Iran était responsable, mais n’a pas voulu accuser directement les Iraniens. Il a toutefois écarté l’hypothèse voulant que l’écrasement ait été causé par un problème mécanique.



« Quelqu’un aurait pu faire une erreur de l’autre côté », a déclaré M. Trump, notant que l’avion survolait un secteur « assez difficile ».



« Certaines personnes disent que c’était mécanique », a ajouté le président. « Personnellement, je ne pense pas que ce soit même une possibilité. »



Plus tôt jeudi, le gouvernement britannique a dit enquêter sur des informations « très inquiétantes » au sujet de l’écrasement d’avion en Iran.



Le bureau du premier ministre Boris Johnson a déclaré que « les informations que nous avons vues sont très inquiétantes et nous les analysons de toute urgence ».



L’avion du transporteur Ukraine International Airlines s’est écrasé mercredi, peu après son décollage de l’aéroport de Téhéran, tuant les 176 personnes à son bord, dont 63 Canadiens.



Des responsables ukrainiens disent étudier plusieurs théories, dont une attaque par missile.



M. Johnson a discuté avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy jeudi et a exigé une « enquête complète, crédible et transparente », a indiqué Downing Street.



Par ailleurs, un rapport initial d’enquêteurs iraniens dévoilé jeudi affirme que l’équipage du Boeing 737-800 n’a pas utilisé la radio pour lancer un appel à l’aide.



Les enquêteurs de l’Organisation de l’aviation civile iranienne ajoutent que peu avant la chute de l’avion et son écrasement, les pilotes ont tenté de le ramener à l’Aéroport international Imam-Khomeini de Téhéran d’où il venait de décoller. L’avion s’est abîmé à Shahedshahr, dans une zone agricole située en périphérie de Téhéran.



À leur avis, un incident soudain s’est produit à bord de l’avion, mais ils n’ont pas fourni plus d’explications.



Le rapport cite des témoins, incluant des membres de l’équipage d’un autre avion, qui ont dit avoir vu l’avion en flammes avant son écrasement qui a provoqué une immense explosion.



L’Organisation de l’aviation civile iranienne confirme que les deux boîtes noires de l’avion ont été récupérées, mais qu’elles sont endommagées et qu’une partie de leurs données ont été détruites par l’écrasement.



Le président de l’Ukraine a pour sa part annoncé que des enquêteurs ukrainiens étaient arrivés en Iran afin de participer à l’enquête. Il a aussi dit avoir l’intention d’entrer en communication avec son homologue iranien Hassan Rouhani pour discuter du déroulement de l’enquête.



Mercredi, le premier ministre canadien Justin Trudeau a révélé que 138 passagers de l’avion avaient le Canada pour destination finale. Parmi les 63 victimes canadiennes, au moins cinq résidaient au Québec.