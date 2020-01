Menaces contre les sites patrimoniaux iraniens: Donald Trump isolé

La hausse des cours pétroliers retenait encore l’attention sur les marchés financiers lundi en cette autre journée de forte tension opposant les États-Unis à l’Iran. La recherche de valeur refuge a également profité à l’or, qui a touché momentanément un sommet de plus de six ans.Toujours sur la défensive, les marchés boursiers affichaient tout de même un certain retour au calme lundi, après le choc provoqué par la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par les États-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi. Les principaux indices de référence à Wall Street ont terminé la séance de lundi avec de légers gains. Ce qui n’a pas empêché les cours pétroliers de poursuivre leur ascension après leur bond de 3 % vendredi, les participants craignant un jeu de représailles susceptibles d’influer sur l’offre et le transport de l’or noir. Le brut de référence, le Brent de la mer du Nord, a pris 31 ¢ US pour s’approcher des 70 $US, à 68,91 $US.Le mouvement est demeuré plus ressenti du côté de l’or, perçu comme étant une valeur refuge dans un contexte d’instabilité. Le cours du métal jaune a frôlé les 1591 $US l’once, un sommet depuis avril 2013, pour clôturer à 1566,20 $US, en hausse de 17 $ US lundi, et de 40 $US depuis la mort du général.

Gérard Bérubé