1 Manifestations à Hong Kong | De tous les mouvements de révolte qui ont émergé dans le monde cette année, celui des manifestants prodémocratie à Hong Kong a été le plus durable — et certainement le plus médiatisé. De l'occupation de l'aéroport au siège de l'Université polytechnique, les six derniers mois ont montré l'étendue de la fracture entre le territoire semi-autonome et la Chine continentale. Si le projet de loi sur les extraditions à l'origine de la contestation a été abandonné, la cheffe Carrie Lam, elle, n'a jamais baissé les bras. Vincent Yu Associated Press