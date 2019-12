Les États-Unis ont tenté de manipuler 81 fois les élections étrangères entre 1946 et 2000

Selon les données du professeur Levin , entre 1946 et 2000, les États-Unis sont intervenus dans les élections en Italie (8 fois), au Japon (5 fois) et en Israël, au Laos et au Sri Lanka (4 fois dans chacun de ces pays). Pendant la même période, l’URSS puis la Russie ont tenté de manipuler 5 scrutins en Allemagne de l’Ouest, 4 en Finlande et en Italie et 2 en France et en Inde.Les États-Unis ont agi à peu près dans les mêmes proportions en Asie (28 %), en Amérique latine (28 %) et en Europe (33 %). Les cas les plus célèbres ont eu lieu en Italie en 1948 et au Chili entre 1963 et 1973. La CIA a par exemple fourni la moitié du budget du candidat Eduardo Frei Montalva aux élections chiliennes de 1964 et organisé des campagnes de propagande en sa faveur.