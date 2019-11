Plastique: en Cornouailles, «le début d’un bouleversement»

Nettoyage des plages, meilleure gestion des emballages… Dans la ville de Penzance, comme dans tout le comté du sud-ouest de l’Angleterre, les habitants multiplient les initiatives pour réduire les déchets.

Le canoë tangue dangereusement face aux vagues et au vent d’ouest. Les tas de plastique amassés menacent de déborder de l’embarcation. Un peu plus loin, une autre avance, tout aussi remplie. Depuis sa barque hérissée d’une voile ocre accrochée à une grande branche nue servant de mât, Steve mène le groupe vers le fond de la baie et l’embouchure de la rivière Helford. Après plusieurs heures de ramassage, sur ces plages anglaises de Cornouailles en apparence sauvages, l’équipée de Clean Ocean Sailing débarque, éreintée.

Sur le quai, le van Volkswagen bleu ciel de Steve et Monika, les fondateurs de l’organisation anglaise, semble dater d’un autre âge. Le voilà pourtant qui tracte, à grands coups d’accélérateur, les bateaux et leurs monceaux de plastique sale. Filets de pêche, rubans de caoutchouc, panier à crabes et homards cassés, bouteilles de plastique vides, emballages de gâteaux, papiers de fish and chips… Au moins une fois par semaine, les trois fidèles de Clean Ocean Sailing et leurs compagnons bénévoles du moment traquent tout ce qu’ils trouvent sur les bords de mer. Minutieusement, ils répertorient toutes leurs trouvailles et recyclent tout ce qu’ils peuvent. En deux ans, l’équipe a ramassé près de 50 000 objets, le tout pesant environ 14 tonnes. De longs cheveux blonds, sur des épaules musclées, Helen, le troisième pilier de l’équipe, a même fait construire un canoë à partir de ce plastique recyclé. « Un beau cadeau d’anniversaire ! » lance-t-elle.

À l’automne dernier, avec vingt volontaires débarqués de toute l’Europe, le groupe s’est lancé sur un bateau de pêche en bois à la chasse aux plastiques dans les îles Scilly, ces joyaux de la côte britannique, au sud de la Cornouailles. « Nous avons assisté à de terribles scènes, se souvient Will, un des bénévoles de la partie. Un oiseau mort après avoir ingéré du plastique, des phoques emmêlés dans des filets. Le pire était sur les îles protégées qui ne voient jamais de passants. On marchait littéralement sur des étendues de plastique. L’herbe en regorgeait. » Grâce à une campagne de financement participatif, ils espèrent renouveler l’expérience en novembre.

Une autre image, celle d’un albatros nourrissant ses petits de plastique, a choqué l’opinion publique britannique. C’était fin 2017, quand la série documentaire de la BBC Blue Planet II fut diffusée sur les écrans, marquant un point de bascule dans les consciences de nombreux citoyens dans le pays. Dans la foulée, la chaîne publique annonça son intention d’interdire tous les plastiques à usage unique d’ici à 2020 dans tous ses locaux et bureaux. Mieux, en janvier 2018, alors que l’écho de l’émission grandit dans la population, la première ministre de l’époque, Theresa May, se dit prête à imposer une même interdiction dans tout le pays d’ici à 2042. Quelques mois plus tard, l’Union européenne suit, pour quelques objets.

Zéro déchet

À Penzance, petit port animé à 25 kilomètres à l’ouest de Gweek, coin apprécié des surfeurs de la région, un groupe d’habitants en a eu assez de ramasser ces rebuts sur ses plages et a décidé d’attaquer le problème à sa source : la consommation. L’initiative Plastic Free Penzance a fait de la bourgade touristique la première ville du pays décrétée « sans plastique » par l’ONG britannique Surfers Against Sewage en 2017. Quand on s’y promène, Penzance, avec sa rangée de commerces à petit budget, ressemble pourtant à beaucoup de villes anglaises. Il faut prêter attention pour apercevoir les petits autocollants arborés par les cafés, boutiques et épiceries, indiquant leur engagement dans ce projet, ou offrant des « recharges gratuites d’eau du robinet de Cornouailles ».

Ce soir-là, Rachel Yates, tête de proue du mouvement dans la ville, et la commerçante Emily Kavanaugh ont rendez-vous dans une allée du centre commercial local. Là, dans une salle aux allures de placard à balais, elles ont commencé à entasser cartons et sacs à matelas. C’est leur dernière initiative en date : le « pack swap », un échange d’emballages. « Ce ne serait pas génial si les emballages que reçoivent les commerces ne finissaient pas dans des décharges, mais étaient utilisés par d’autres commerçants comme moi, qui suis obligée d’en acheter pour envoyer mes produits aux clients ? », souligne d’un petit rire Emily, une grande femme avenante qui tient une boutique de cosmétiques faits maison, Pure Nuff Stuff.

« Le mardi, une heure par semaine, on peut venir en déposer, et le jeudi, ceux qui veulent peuvent venir en récupérer. C’est une idée très simple, qui ne coûte rien, ajoute-t-elle. Et moi, ça me permettra d’économiser 3500 livres [environ 6000 dollars canadiens] par an en achat d’emballage. »

La commerçante s’est convertie au zéro déchet il y a une dizaine d’années et a appliqué la méthode à sa boutique. Sans y penser, elle manipule ce qui ressemble à ces cacahuètes de plastique, utilisées pour protéger les objets dans des colis. Elle rassure rapidement : « C’est du maïs. C’est comestible, goûtez ! » Insipide et caoutchouteux, l’objet ne deviendra pas un en-cas du futur, mais représente une bonne solution de rechange aux équivalents jetables.

Le pack swap, qui ameute peu de monde ce soir-là, n’est qu’une énième étape dans la campagne menée par Rachel Yates pour convaincre les nombreux commerces de la ville de faire barrage au plastique. Plus d’une centaine se sont déjà engagés à réduire au maximum son usage. La fièvre du zéro déchet s’est emparée de la ville, même chez les consommateurs.

Un tournant

« Généralement, les gens commencent par acheter une gourde pour se passer de bouteilles jetables, puis c’est la tasse de café, et le repas fait maison pour ne pas prendre à emporter, énumère Rachel. Quand on arrive à ce stade-là, on va sûrement déjà se fournir chez des producteurs locaux, qui ont des pratiques plus durables. C’est le début d’un bouleversement plus large de mode de vie. »

Avec un entrain contagieux, Penny Legg, 48 ans, peut en témoigner. Dans les rayons de sa petite boutique d’ustensiles de cuisine, dans la rue piétonne de Penzance, difficile de ne pas remarquer les multiples attributs du parfait adepte du zéro déchet. Bien qu’elle ne soit pas (encore) une membre active de Plastic Free Penzance, la cheffe d’entreprise essaye d’apporter sa pierre à l’édifice en s’attaquant au dur : convaincre ses fournisseurs d’abandonner le plastique. « Sur tous nos bons de commande, il y a écrit : “S’il vous plaît, réduisez le plastique.” À force, ça commence à entrer dans les usages. » Elle poursuit : « Cette boule à thé en métal était emballée dans un sachet plastique, à l’intérieur de la boîte en carton, mais ce n’est pas nécessaire. Certains clients nous ont fait remarquer qu’il y avait des éraflures dessus. Comme nous sommes un petit commerce, nous avons les moyens de leur expliquer qu’il faut accepter ces changements et être moins perfectionnistes. » Elle a tellement embêté ses fournisseurs qu’ils lui ont décerné un prix, l’an passé, pour la qualité de sa boutique.

« Beaucoup de commerçants craignent de perdre de l’argent, reprend-elle. Ce n’est pas le cas, au contraire. Ce sont les supermarchés qui perdent des ventes. Mes clients qui viennent acheter des gourdes ou des films protecteurs réutilisables votent avec leur argent. C’est un moyen puissant qui, bien utilisé, peut faire bouger les choses. »

Emily Kavanaugh ne dira pas le contraire. Elle est même surprise du boom que connaissent ses ventes depuis près d’un an. « Je fabrique depuis quatorze ans un shampooing solide [avec moins de perturbateurs endocriniens], raconte-t-elle. Il a toujours été difficile à vendre. Je devais expliquer aux gens que ce n’était pas dangereux, que leurs cheveux n’allaient pas tomber. Aujourd’hui, pour la première fois, j’ai quatre tournées vendues avant même que les shampooings soient fabriqués. Ça ne m’était jamais arrivé. » Elle atteste d’un tournant : « Le profil des clients a changé. Avant, je voyais uniquement des gens engagés politiquement, véganes, fondamentalement écolos. Maintenant, tout le monde vient, de jeunes parents qui s’inquiètent de la planète qu’ils laissent à leurs enfants, des femmes mûres comme moi qui comprennent qu’elles ont contribué à tous ces déchets. »

« Label local »

Même son de cloche à la mairie, où Jonathan How, conseiller municipal depuis deux ans à Penzance, avec quarante ans de militantisme, regrette d’avoir pour seule arme le dialogue. « Nous avons créé ce qu’on a appelé des “infirmeries du plastique” : un lieu de rencontre pour aider les entreprises et partager les retours sur expérience, détaille l’élu grisonnant, assis dans un café membre du mouvement. On aimerait maintenant aller plus loin et peut-être voir naître sur le même modèle une sorte de label local pour les entreprises qui réduisent leur bilan carbone. » Déjà dans les tuyaux, une étiquette et un site Web recensant les commerces proposant des achats en vrac devraient voir le jour dans les prochains mois.

Pendant longtemps, les gens, comme moi, se disaient que “c’est à Coca-Cola ou à Nestlé de bouger, pas à nous”. Beaucoup réalisent maintenant que c’est à tout le monde d’avancer en même temps.

Après Penzance, plus de 600 villes et collectivités se sont engagées dans une stratégie zéro plastique au Royaume-Uni, ce qui en fait un pays moteur en Europe sur le sujet. Mais dans un système britannique où la gouvernance est centralisée, les conseils municipaux ont peu de pouvoir pour aider les citoyens à aller de l’avant. Les fonds publics sont quasi inexistants. Et les politiques d’austérité menées par les gouvernements conservateurs successifs n’ont pas aidé. Les habitants doivent faire les choses eux-mêmes pour combler ce manque. Emily plante les fleurs décorant les rues de Penzance, avec quelques amis. Derrière ses étagères de cosmétiques en pot de verre, elle s’exclame gaiement : « Pendant longtemps, les gens, comme moi, se disaient que “c’est à Coca-Cola ou à Nestlé de bouger, pas à nous”. Beaucoup réalisent maintenant que c’est à tout le monde d’avancer en même temps. »