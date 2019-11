Le feu de brousse atteint la banlieue de Sydney

Turramurra — Le niveau d’alerte reste élevé dans la région de Sydney, dans l’est de l’Australie, où de violents incendies ont détruit mardi des dizaines de maisons et ravagé des centaines d’hectares à quelques kilomètres de la grande métropole. Quelque 300 nouveaux foyers d’incendie attisés par des vents violents, des températures caniculaires et une végétation sèche, avaient été identifiés mardi. Depuis vendredi, les incendies sur la côte est de l’Australie ont fait trois morts et contraint des milliers d’habitants à fuir. Cette année, la saison des feux a été particulièrement précoce et violente et pourrait être l’une des pires connues par le pays.