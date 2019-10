Un négociateur nord-coréen a déclaré samedi que les discussions avec les États-Unis sur le programme nucléaire de Pyongyang avaient échoué, alors que de son côté Washington a déclaré que les deux parties avaient eu « de bonnes discussions » sur lesquelles les États-Unis entendent s’appuyer dans deux semaines.

Le négociateur nord-coréen, Kim Miyong Gil, a précisé que les pourparlers qui ont eu lieu à Stockholm « n’ont pas répondu à nos attentes et ont échoué. Je suis très mécontent de cela ». S’exprimant devant l’ambassade de Corée du Nord, il a lu une déclaration en coréen, traduite en anglais par un traducteur à côté de lui.

Kim Miyong Gil a aussi indiqué que les négociations avaient avorté « entièrement parce que les États-Unis n’ont pas abandonné leur position et leur attitude habituelles ».

Les négociations de samedi étaient les premières entre les États-Unis et la Corée du Nord depuis l’échec du second sommet de février entre le président Donald Trump et Kim Jong-un au Vietnam.

La Corée du Nord a depuis repris les essais de missiles, notamment un missile lancé sous l’eau qui est tombé mercredi dans la zone économique exclusive du Japon.