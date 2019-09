Macron, Merkel et Johnson accusent l’Iran pour les attaques en Arabie saoudite

Nations unies — Le président français, Emmanuel Macron, la chancelière allemande, Angela Merkel, et le premier ministre britannique, Boris Johnson, ont accusé lundi l’Iran d’être « responsable » de l’attaque du 14 septembre contre des installations pétrolières saoudiennes et l’ont exhorté à « s’abstenir de toute nouvelle provocation ». « Il n’y a pas d’autre explication plausible », ont-ils déclaré dans un communiqué commun. La France et l’Allemagne rejoignent ainsi l’Arabie saoudite, les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui accusaient déjà l’Iran d’être responsable de l’attaque, ce que Téhéran dément formellement. De grandes manoeuvres diplomatiques étaient en cours lundi pour tenter de revenir à la désescalade dans la région et d’organiser une rencontre historique des présidents américain, Donald Trump, et iranien, Hassan Rohani.