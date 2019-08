Mike Pompeo en visite à Ottawa pour parler de sécurité et de politique étrangère

La visite du secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, jeudi à Ottawa, sera l’occasion de discuter de la coopération entre le Canada et les États-Unis sur plusieurs fronts nationaux et internationaux, ainsi que sur des questions de sécurité et de politique étrangère.

C’est ce qu’a indiqué le bureau de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

Le département d’État a déclaré que la crise au Venezuela serait également à l’ordre du jour.

La sécurité autour de la colline du Parlement a été renforcée pour la visite à Ottawa du secrétaire d’État américain.

Le service de protection parlementaire met en garde contre un renforcement visible de la sécurité autour de l’enceinte pour la visite de M. Pompeo « en raison de la nature de l’événement ».

La visite de travail de M. Pompeo intervient avant le sommet du G7 cette semaine à Biarritz, en France, où le premier ministre Justin Trudeau se réunira avec les autres dirigeants des sept économies les plus riches du monde.

Cela fait également suite à la réunion de M. Trudeau avec le président américain Donald Trump à Washington en juin. Les deux dirigeants ont aussi discuté de la ratification du nouvel accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Lors de cette réunion à la Maison-Blanche, MM. Trudeau et Trump ont discuté de leurs relations avec Pékin ainsi que de la détention des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor en Chine.