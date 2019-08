La France associe l’Inde au G7

Paris — Le président français, Emmanuel Macron, reçoit jeudi le premier ministre indien, Narendra Modi, juste avant le G7 et l’a convié à deux sessions clés du sommet de Biarritz, une manière d’intégrer l’Inde à ce sommet qu’il juge trop étroit, selon une source diplomatique française. « L’Inde participera aux sessions sur le climat et le numérique. Il est nouveau qu’une grande démocratie invitée participe aux sessions du G7. Il s’agit d’avoir des résultats sur des questions globales où on n’avance pas au format G7, à cause des blocages américains », relève Paris. La France espère notamment que l’Inde, un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, aille plus loin que les objectifs de l’Accord de Paris et s’engage également sur les gaz HFC ou encore sur les espèces menacées, dont beaucoup sont dans le pays. Sur la crise au Cachemire indien, la France attend les explications du dirigeant indien.