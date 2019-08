Gibraltar rejette la demande américaine de saisir un pétrolier iranien

Le pétrolier iranien au centre d’une crise diplomatique et retenu depuis des semaines par Gibraltar a appareillé dimanche soir après le rejet par le territoire britannique d’une demande américaine de saisir le navire. Selon le site de suivi du trafic maritime Marine Traffic, le pétrolier, qui était immobilisé depuis le 4 juillet au large des côtes de Gibraltar, a levé l’ancre dans la soirée et naviguait vers le sud. Les autorités de Gibraltar n’ont pas confirmé son départ. Rebaptisé Adrian Darya, ce pétrolier est passé sous pavillon iranien, drapeau qui flottait dimanche à sa poupe. Il naviguait auparavant sous pavillon panaméen et portait le nom de Grace 1. Selon un communiqué publié dimanche, les autorités du « Rocher » ont refusé la saisie demandée par Washington en application de sanctions prévues par une loi américaine. « En vertu du droit européen, Gibraltar est dans l’impossibilité de prêter l’assistance demandée par les États-Unis », ont-elles dit. C’est la deuxième fois que le territoire britannique rejette une demande d’assistance américaine dans cette crise qui oppose Washington, Téhéran et Londres.