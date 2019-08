Un opposant russe arrêté de nouveau à sa sortie de prison

Un meneur de l’opposition a été interpellé dimanche à Moscou quelques instants après sa sortie d’une prison, où il venait de purger une peine liée à sa participation à la contestation qui agite depuis un mois la capitale russe. « J’ai été une nouvelle fois arrêté à la sortie du centre de détention », a indiqué Ilia Iachine sur son compte Twitter. Son message s’accompagne d’une vidéo montrant un policier lui disant qu’il est arrêté pour « des appels à des actions non autorisées les 18 et 19 août », sans préciser de quelles actions il est question. « Et voilà, les amis, c’est comme ça », poursuit-il dans l’enregistrement, après être monté dans un fourgon cellulaire. Arrêté le 27 juillet avant une grande journée de manifestation, Iachine avait été condamné, comme d’autres figures de l’opposition, à une courte peine d’emprisonnement pour « appels à des manifestations non autorisées ». Au lieu d’être libéré le 8 août, il avait été conduit ce jour-là à un tribunal et condamné à dix jours de détention supplémentaires pour avoir manifesté le 14 juillet. Un mouvement de contestation électorale a éclaté mi-juillet après le rejet, officiellement pour des vices de forme, de l’enregistrement de candidats à l’élection du Parlement de Moscou, prévue le 8 septembre.