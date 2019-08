L’Arabie saoudite frappe le sud du Yémen

Aden — L’Arabie saoudite a mené tôt dimanche des frappes à Aden contre des séparatistes du sud Yémen, pourtant censés être ses alliés, après des combats ayant fait 40 morts qui plongent davantage le pays en guerre dans le chaos. Le bilan de 40 morts et 260 blessés, dont de nombreux civils, a été annoncé par l’ONU qui s’est inquiétée d’une aggravation de la crise humanitaire au Yémen. « Il est douloureux de constater que, pendant l’Aïd al-Adha, les familles pleurent la mort de leurs proches au lieu de célébrer [cette fête] dans la paix et l’harmonie », a déclaré Lise Grande, coordinatrice humanitaire de l’ONU. Des combats entre séparatistes réclamant l’indépendance du sud Yémen et unités gouvernementales, soutenues par l’Arabie saoudite, ont éclaté mercredi dans la grande ville portuaire d’Aden.