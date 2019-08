Le régime syrien avance dans Idleb

Beyrouth — Les forces du régime syrien ont repris dimanche une localité dans le nord-ouest de la Syrie, leur premier gain territorial dans la province d’Idleb, où les combats ont fait une soixantaine de morts, selon une ONG. Par ailleurs, des missiles antiaériens russes ont été tirés en début de soirée contre des drones en provenance du bastion dominé par les djihadistes au-dessus de la base militaire russe de Hmeimim, dans la province voisine de Lattaquié, ont indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’homme et la télévision syrienne. La province d’Idleb, dans le nord-ouest du pays en guerre, et plusieurs localités adjacentes dans les provinces voisines de Hama, Alep et Lattaquié sont la cible depuis plus de trois mois de bombardements aériens et à l’artillerie quasi quotidiens du régime et de son allié russe.