Washington peste contre un avion militaire vénézuélien

Washington — Un avion de combat vénézuélien s’est approché très près d’un avion américain, de façon « agressive » et « dangereuse », au-dessus de la mer des Caraïbes, ont déclaré des responsables militaires américains dimanche, qui ont qualifié la manoeuvre de « non professionnelle ». Le commandement américain notamment chargé de l’Amérique du Sud et des Caraïbes (Southcom) a indiqué que l’avion de chasse Su-30, de confection russe, avait décollé d’une base située à 320 kilomètres de Caracas vendredi, et s’est mis à suivre un avion américain EP-3 à une distance « mettant en péril l’équipage et l’engin ». Washington reproche à la Russie d’aggraver la crise en soutenant le régime de Nicolás Maduro, notamment en lui fournissant des avions militaires, dont le SU-30.