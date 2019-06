L’ONU dénonce des «discours de haine» sur Internet

New York — Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a dénoncé mardi des « discours de haine toujours plus virulents » amplifiés par l’ère numérique, en soulignant la nécessité pour tous de développer la lutte contre « un phénomène massif. Dans le monde entier, nous assistons à une vague de fond de xénophobie, de racisme et d’intolérance, de misogynie violente, d’antisémitisme et de haine anti-musulmane », a relevé António Guterres lors d’une rencontre avec des médias. « Alors que le discours de haine a toujours existé, la nouveauté vient des communications numériques et plus particulièrement des réseaux sociaux ».