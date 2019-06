La NASA prête à aller sur la Lune en 2024

La NASA juge « réalisable » l’objectif que lui a fixé la Maison-Blanche d’envoyer des Américains sur la Lune dès 2024, dont pour la première fois une femme, a assuré mardi Jim Bridenstine, le patron de l’agence spatiale américaine, confirmant qu’elle aura besoin de « 20 à 30 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans » pour y parvenir. « C’est important d’accélérer, car il y a deux risques pour une agence spatiale. Le premier est technique, et la NASA et ses partenaires savent bien se débarrasser de ce risque. Le second risque est le risque politique […]. Plus les programmes sont étalés dans le temps, plus vous risquez des changements de priorités, de budget, de Congrès », a-t-il argumenté.