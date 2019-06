Plusieurs victimes dans un attentat au Nigeria

Kano — Plus de 30 personnes ont été tuées dimanche et plus de 40 blessées au nord-est du Nigeria dans un triple attentat-suicide contre des supporters de football attribué à Boko Haram. Il s’agit de l’une des attaques les plus meurtrières de ce groupe djihadiste depuis des mois dans cette région. Trois kamikazes ont fait exploser leurs charges à proximité d’un local où s’étaient massés des supporters de football dimanche soir à Konduga, à une quarantaine de kilomètres de Maiduguri, capitale de l’État du Borno. À ces morts s’ajoutent « plus de 40 blessés », a indiqué à l’AFP Usman Kachalla, le chef des services de secours d’urgence du Borno.