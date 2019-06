Le président chinois en Corée du Nord jeudi

Pékin — Une première depuis 14 ans pour un président chinois : Xi Jinping effectuera jeudi et vendredi une visite d’État en Corée du Nord, nouveau signe de rapprochement au moment où les deux pays doivent affronter la pression de Washington. La Chine, embourbée dans une guerre commerciale avec les États-Unis, attend le sommet du G20 au Japon à la fin du mois, où Xi Jinping pourrait s’entretenir avec le président américain, Donald Trump. La Corée du Nord est toujours frappée par des sanctions internationales, un an après un sommet historique à Singapour entre MM. Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui n’a pas permis de résoudre la question du programme nucléaire du pays asiatique.