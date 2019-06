Irak-Syrie: 1300 civils tués dans les raids en cinq ans

Beyrouth — La coalition internationale conduite par les États-Unis a reconnu vendredi que plus de 1300 civils avaient été « les victimes collatérales » de ses frappes en Syrie et en Irak depuis 2014 contre le groupe djihadiste État islamique (EI). La coalition a précisé dans un communiqué qu’elle avait mené 24 502 raids aériens entre août 2014 et fin avril dernier sur les positions djihadistes dans ces deux pays voisins. « Pendant cette période […], il est probable que pas moins de 1302 civils ont été tués de manière non délibérée par les frappes de la coalition », a-t-elle dit. Pour sa part, l’Observatoire syrien des droits de la personne estime à plus de 3800 le nombre de morts civils rien qu’en Syrie à cause des frappes de la coalition, dont un millier d’enfants.