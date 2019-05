Plus de 17 000 personnes déplacées au Burkina Faso

Ouagadougou — Plus de 17 000 personnes, fuyant la région du Sahel du Burkina Faso en proie à de récurrentes attaques djihadistes, ont été secourues par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) depuis le début de l’année, a annoncé mardi l’ONG dans un communiqué. « Le CICR, avec l’appui des volontaires de la Croix-Rouge burkinabè, a procédé à une distribution de vivres à près de 17 400 personnes », qui « ont dû quitter des communes telles que Diguel, Nassoumbou et Koutougou pour se réfugier dans la ville de Djibo », chef-lieu de la province du Soum, touchée par la violence depuis 2015, indique le document. La région du nord du Burkina Faso, frontalière du Mali et du Niger, est le théâtre d’attaques djihadistes régulières depuis quatre ans.