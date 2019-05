La Malaisie menace de renvoyer des ordures au Canada

Photo: Vincent Thian Associated Press

Port Klang — Après la menace des Philippines d’expédier 69 conteneurs d’ordures au Canada, c’est au tour de la Malaisie de signifier son intention de renvoyer des déchets au pays. Ce pays d’Asie du Sud-Est renverra environ 3000 tonnes de déchets plastiques non recyclables à des pays tels que le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni afin d’éviter de devenir un « dépotoir » pour les pays riches, a annoncé mardi la ministre de l’Environnement, Yeo Bee Yin. Elle a déclaré que plusieurs pays se sont tournés vers la Malaisie et d’autres pays en développement pour exporter leurs déchets, depuis que la Chine a décidé d’interdire l’importation de déchets plastiques. La semaine dernière, les Philippines ont signalé qu’elles renverraient des douzaines de conteneurs d’ordures qui ont été illégalement expédiés dans ce pays en provenance du Canada entre 2013 et 2014.