Des partisans de Trump construisent un mur

Sunland Park —Un ancien militaire américain a lancé la construction de la première portion d’un mur privé le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, utilisant de l’argent collecté en ligne auprès des partisans de Donald Trump. Déterminé à aider le président à honorer sa promesse de bâtir un « grand, magnifique mur », Jeff Allen a commencé à ériger des clôtures en acier sur ses terres de Sunland Park, près de la ville mexicaine de Ciudad Juárez. Le projet est financé par « We Build The Wall ». Plus de 22 millions de dollars ont déjà été versés par les internautes par l’entremise d’une plateforme de financement participatif. Trump n’a pas réussi à pousser le Congrès à allouer les milliards de dollars souhaités pour achever le mur à la frontière mexicaine, promesse phare de sa campagne.