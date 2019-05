La présidentielle en Algérie peu probable

Photo: Ryad Kramdi Agence France-Presse

Alger — La presse algérienne estimait lundi peu probable une tenue le 4 juillet de la présidentielle censée élire le successeur d’Abdelaziz Bouteflika, seules deux personnalités « sans envergure » ayant déposé leur candidature dans les délais. Le Conseil constitutionnel a désormais dix jours pour étudier les deux dossiers de candidature, déposés avant l’expiration, samedi minuit, des délais légaux par Abdelhakim Hamadi et Hamid Touahri, et dire s’ils répondent aux critères exigés. « Il est peu probable que ces deux-là aient réussi à réunir » les parrainages exigés et « l’élection du 4 juillet sera sans aucun doute reportée ou annulée », estime le quotidien francophone El Watan.