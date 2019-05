Londres sommé par l’ONU de rendre les Chagos à l’île Maurice

Photo: Marco Longari Agence France-Presse

New York — Mercredi, l’ONU a demandé au Royaume-Uni de rétrocéder, sous six mois, à l’île Maurice l’archipel des Chagos qui abritent une base britannico-américaine stratégique. Mise en oeuvre par Maurice, une résolution en ce sens a été adoptée par 116 pays, 6 s’exprimant contre, dont les États-Unis, et 56 choisissant l’abstention. Les Chagos se trouvent au coeur d’un litige vieux de cinq décennies, depuis la décision britannique de séparer en 1965 cet archipel de l’île Maurice et d’y installer une base militaire commune avec les États-Unis sur l’île principale de Diego Garcia. Le Royaume-Uni avait expulsé environ 2000 Chagossiens vers Maurice et les Seychelles.