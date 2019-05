Des assistants vocaux jugés «sexistes» par l’UNESCO

Paris — Voix féminine par défaut, « personnalité docile »… Un rapport de l’UNESCO publié vendredi reproche aux assistants vocaux numériques de véhiculer des « préjugés sexistes » et recommande à leurs développeurs d’intégrer un plus grand nombre de femmes à leurs équipes. « La soumission et la servilité exprimées par tant d’assistantes vocales » sont « une illustration du préjugé sexiste véhiculé par les produits faisant appel à l’intelligence artificielle », estime l’UNESCO dans son étude. Ce rapport porte notamment sur les assistants vocaux développés par Amazon (Alexa), Apple (Siri), Google (Google Assistant) et Microsoft (Cortana), qui représentent dans de nombreux pays environ « 90 % du marché ».