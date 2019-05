Les Canadiens Kovrig et Spavor, détenus en Chine, sont formellement arrêtés

Ottawa — La Chine a annoncé que les deux Canadiens qui sont détenus depuis le 10 décembre dernier ont été formellement mis en état d’arrestation. En conférence de presse, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, a expliqué que Michael Kovrig, un ancien diplomate canadien en Chine, et l’homme d’affaires Michael Spavor étaient soupçonnés d’espionnage en lien avec des secrets d’État. Le ministre canadien de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a déclaré que le gouvernement canadien était « profondément préoccupé » par le « geste arbitraire » de Pékin. Il a assuré que le Canada continuerait à exiger le traitement approprié de Michael Kovrig et Michael Spavor, et rappelle qu’aucune preuve n’a été produite pour démontrer la validité des allégations formulées à leur endroit.