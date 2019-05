Guterres part en tournée dans le Pacifique Sud pour parler du climat

Wellington — Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a entamé une tournée dans le Pacifique Sud dimanche en prévenant que les efforts pour atteindre les objectifs de limitation de la hausse des températures n’étaient pas suffisants. Dans un message destiné à réclamer des actions concrètes pour le climat, M. Guterres a jugé que la détermination des différents pays du monde s’émoussait, ajoutant que les petites nations insulaires, qui sont « vraiment en première ligne », allaient souffrir le plus. La tournée qu’effectue le secrétaire de l’ONU avant le sommet sur le climat, prévu en septembre à New York, le conduira aux Fidji, à Tuvalu et au Vanuatu, tous menacés par la montée des eaux consécutive au changement climatique.