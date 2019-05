Une rencontre Trump-Xi possible au G20 à Osaka

Donald Trump envisage de rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping, en marge du sommet du G20 prévu les 28 et 29 juin à Osaka, au Japon, afin d’aborder leurs négociations commerciales dans l’impasse, a indiqué dimanche Larry Kudlow, conseiller économique du président américain. Les négociateurs chinois et américains se sont rencontrés à Washington jeudi et vendredi, mais se sont séparés sans accord, Washington accusant Pékin d’avoir fait marche arrière sur plusieurs points discutés au cours de plusieurs mois de pourparlers. Le président américain a accru la pression, en faisant passer vendredi de 10 % à 25 % les droits de douane punitifs imposés sur 200 milliards de dollars d’importations chinoises alors même que la délégation menée par le vice-premier ministre Liu se trouvait à Washington.