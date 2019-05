Plusieurs migrants portés disparus après un naufrage

Tunis — Trois migrants ont été retrouvés noyés et des dizaines ont disparu après le naufrage en Méditerranée de leur embarcation vendredi, à 60 km au large de Sfax, ville côtière du centre de la Tunisie. Trois migrants ont été retrouvés noyés, ont indiqué à l’AFP les autorités tunisiennes. Un bateau de pêche a pu sauver 16 des passagers, a indiqué le porte-parole du ministère de la Défense, Mohamed Zekri, précisant que, selon les rescapés, leur embarcation transportait de 60 à 70 migrants. Selon le Croissant-Rouge local, il pourrait y avoir eu jusqu’à 90 passagers dans l’embarcation, ce qui porterait le bilan à plus de 70 disparus. « On ne connaîtra probablement jamais le nombre exact de morts », a estimé Mongi Slim, responsable du Croissant-Rouge à Zarzis. La plupart des bateaux humanitaires rencontrent des difficultés à accéder à cette zone de passage des migrants.