L’Union européenne veut éviter «l’escalade» avec l’Iran, Trump «ouvert à la discussion»

Sibiu — Les Européens ont rejeté jeudi l’« ultimatum » de Téhéran sur la reprise de ses activités nucléaires, appelant la République islamique à ne pas s’engager dans une « escalade » sans retour face à la pression croissante des États-Unis. Le président américain Donald Trump a affirmé de son côté jeudi que les Iraniens s’étaient montrés « très menaçants », sans autres précisions, pour expliquer sa décision d’envoyer un porte-avions et plusieurs bombardiers B-52 dans la région. Mais il a aussi réaffirmé être « ouvert à la discussion » avec Téhéran. La Russie a, elle, « fermement condamné » les nouvelles sanctions des États-Unis contre l’Iran et a appelé toutes les parties au dialogue afin « de normaliser la situation » et de sauver l’accord sur le nucléaire iranien.