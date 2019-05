La faim afflige plus de 50 millions de personnes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Le Caire — Plus de 50 millions de personnes souffrent de « sous-alimentation » au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dont une majorité dans des pays en conflit, déplore mercredi l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui souligne que ce phénomène est en progression. « Les conflits et les crises prolongées se sont propagés et aggravés depuis 2011, compromettant les efforts régionaux visant à réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030, dont fait partie l’éradication de la faim », indique l’organisation onusienne dans un communiqué. L’Irak, la Libye, le Soudan, la Syrie et le Yémen sont les cinq pays en conflit dans la région, selon l’organisation. La guerre au Yémen, qui dure depuis plus de quatre ans, a tué des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux civils, selon diverses organisations humanitaires.