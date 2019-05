Des chauffeurs Uber manifestent aux États-Unis pour un meilleur salaire

New York — Une centaine de chauffeurs des applications Uber et Lyft se sont rassemblés mercredi à New York pour réclamer de meilleures conditions de rémunération, à quelques jours de l’entrée très attendue d’Uber en Bourse. Le rassemblement a eu lieu à la mi-journée dans le quartier de Queens, près d’un bâtiment où se trouvent les quartiers généraux des groupes Uber et Lyft dans la métropole américaine. Cette mobilisation a suivi une grève des chauffeurs dans la ville américaine entre 7 h et 9 h, un mot d’ordre suivi par 10 000 chauffeurs new-yorkais, d’après les organisateurs. Des mouvements de protestation étaient également prévus ailleurs aux États-Unis, à Los Angeles, San Francisco, Washington, Philadelphie et Boston. À Londres aussi, plusieurs manifestants se sont rassemblés.