Washington — L’embargo américain sur le pétrole vénézuélien est entré en vigueur dimanche, dans le but affiché de pousser le président Nicolás Maduro vers la sortie, en visant le pilier de la fragile économie vénézuélienne. Il interdit à toute entreprise américaine d’acheter du pétrole à la compagnie pétrolière publique PDVSA ou à l’une de ses filiales, et à toute entité étrangère d’utiliser le système bancaire américain pour se fournir en or noir vénézuélien. Washington a gelé les fonds aux États-Unis de la filiale américaine de PDVSA, Citgo, et en a confié le contrôle à l’opposant Juan Guaidó. Le Venezuela exportait fin 2018 un demi-million de barils par jour vers les États-Unis, et trois quarts de ses revenus pétroliers provenaient de clients américains.