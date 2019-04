L’écologiste Greta Thunberg rencontre le pape François

Photo: Vatican Media via Associated Press

Cité du Vatican — se sont rencontrés mercredi au Vatican, à l’issue de l’audience générale du souverain pontife. « Le Saint-Père a remercié et encouragé Greta Thunberg pour son engagement […] », a déclaré le porte-parole du Vatican, Alessandro Gisotti. Ils se sont serré la main et la Suédoise de 16 ans a elle aussi remercié le pape « pour ses efforts en faveur de la défense » de la planète. La militante doit être reçue jeudi par des responsables politiques italiens et participer vendredi, à Rome, à une manifestation en faveur de la protection de l’environnement organisée par de jeunes Italiens. La lycéenne est l’instigatrice de la « grève de l’école pour le climat », qu’elle avait commencée seule devant le parlement suédois.