Pédophilie dans l’Église: Benoît XVI manipulé?

L’analyse de Benoît XVI pointant la révolution sexuelle comme une cause des scandales de pédophilie de l’Église était vendredi torpillée par des experts rappelant que le phénomène remonte aux premiers siècles du christianisme. « [Benoît XVI] sait que la pédophilie a accompagné toute l’histoire de l’institution ecclésiastique […] », relève le vaticaniste italien Marco Politi. Benoît XVI, qui fêtera prochainement ses 92 ans, serait-il manipulé ? s’interrogent certains spécialistes. Pour Marco Politi, « quelque chose ne colle pas […] ». Il le soupçonne d’être influencé par les cardinaux ultraconservateurs Walter Brandmüller et Gerhard Müller, « engagés dans une vaste opération de diversion pour attribuer les péchés de pédophilie au sein de l’Église à la culture gaie et à la perte de la foi ».