Julian Assange, la fin de l’exil

C’est une bien étrange « libération » pour un homme dont la vie, recluse au sein de l’ambassade d’Équateur à Londres, a été qualifiée en 2016 de « détention arbitraire » par un comité spécial des Nations unies (ONU).

L’arrestation par la police britannique de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, a mis fin jeudi matin à sept années d’exil pour le sulfureux personnage enfermé dans la chancellerie depuis 2012 afin de fuir la justice suédoise qui l’a accusé de viol, puis celle des États-Unis qui en a fait un « ennemi de l’État » en raison de sa participation dans la diffusion de documents secrets. Sept années pendant lesquelles l’homme est passé du statut de héros de la démocratie et champion de la transparence pour les uns, à manipulateur mettant ses outils de divulgation d’informations critiques au service d’intérêts particuliers et de mouvements antisystèmes pour d’autres.

L’Australien de 47 ans était aussi devenu pour l’Équateur un colocataire encombrant dont le statut de réfugié a été annulé cette semaine par le nouveau président du pays, Lenín Moreno, en raison de son « comportement impoli et agressif », mais aussi de ses déclarations « hostiles et menaçantes à l’endroit de l’Équateur », a-t-il indiqué dans un message vidéo diffusé sur Twitter jeudi. Assange a été remis aux mains de la justice britannique à la demande de l’ambassadeur. Il se prépare à faire face autant à une demande d’extradition vers les États-Unis qu’à ses nombreuses contradictions.

« Julian Assange n’est pas un héros, a indiqué Jeremy Hunt, ministre britannique des Affaires étrangères, dans les minutes qui ont suivi l’arrestation. Il a caché la vérité pendant des années. Il est normal que son avenir se décide au sein du système judiciaire britannique. Ce qui est arrivé aujourd’hui est le résultat d’années de diplomatie prudente de notre pays. Ce n’est pas Julian Assange qui est pris en otage à l’ambassade d’Équateur, c’est bien Julian Assange qui tenait l’ambassade d’Équateur dans une situation qui était devenue absolument intolérable. »

La complexité de l’être

L’eau a coulé sous les ponts de la transparence depuis le premier coup d’éclat en 2009 de WikiLeaks. L’image de son fondateur, elle, n’a cessé de se complexifier. « C’est un lanceur d’alerte important et Amnesty International a toujours demandé, dans les premières années de WikiLeaks, que des mesures soient prises pour assurer sa protection », résume à l’autre bout du fil Anne Sainte-Marie, représentante de l’organisme au Québec. Mais elle admet du même souffle qu’aujourd’hui, « la situation ne justifie pas qu’on fasse campagne pour lui », et ce, même si Amnesty dit s’opposer à son extradition aux États-Unis, où la tenue d’un procès juste et équitable est loin d’être une évidence.

Le lustre du fondateur s’est terni depuis novembre 2009 et la diffusion d’un demi-million de messages textes personnels et professionnels partagés par des policiers, des agents de sécurité, des pompiers et des citoyens ordinaires durant la journée du 11 septembre 2001 à New York. Cet accès donné sans filtre à une humanité frappée au coeur qui se raconte par les fragments d’une communication de crise place alors WikiLeaks sur la carte numérique.

L’année suivante, l’espace en ligne s’illustre à nouveau en rendant publique la vidéo d’un raid de l’armée américaine qui a mal tourné, causant la mort de deux journalistes de Reuters. La bavure fait la manchette autour du monde, pavant la voie quelques mois plus tard à la plus grande fuite d’informations confidentielles de l’histoire des États-Unis. L’analyste militaire Chelsea Manning est à l’origine de cette « déclassification citoyenne » qui met à jour des informations sur une série de dommages collatéraux en Afghanistan et en Irak que l’armée américaine aurait préféré garder sous silence. Les preuves photographiques de l’humiliation de détenus dans la prison militaire d’Abou Ghraïb en font partie, tout comme celles de massacre de civils par des opérations mal planifiées.

Le ton change

L’année 2010 marque le meilleur, mais également le pire pour WikiLeaks, qui après la diffusion de 250 000 câbles diplomatiques, dont plusieurs particulièrement accablants pour les États-Unis, se retrouve alors sous un feu nourri des autorités. Julian Assange devient l’ennemi du pouvoir américain, qui cherche alors à le faire taire. Son site perd l’accès à ses serveurs. PayPal, compagnie qui facilitait son financement, le lâche. Il se réfugie en Suède, où il espère profiter des lois sévères de ce pays sur la protection des sources journalistiques pour éviter la prison, mais se fait rattraper par des accusations d’agressions sexuelles, qui le conduisent à la porte de l’ambassade équatorienne de Londres, où il demande l’asile politique le 19 juin 2012. La prescription a fait tomber les charges en 2017. Il a maintenu son asile pour éviter l’extradition vers les États-Unis.

Durant les 2487 jours de cet exil, le ton de WikiLeaks et de son fondateur va alors changer. En 2016, il lancera un appel pour trouver de l’information pouvant « empêcher Jeremy Corbyn » de se maintenir à la tête du Parti travailliste au Royaume-Uni. Il va faciliter la diffusion de courriels compromettants pour Hillary Clinton, alors en campagne contre Donald Trump, document piraté sur les serveurs du Comité national démocrate par des « intérêts étrangers » à l’accent russe, accuse l’enquête spéciale conduite par Robert Mueller sur l’ingérence étrangère dans la dernière campagne américaine. L’actuel président n’a jamais caché son amour pour WikiLeaks. Julian Assange a toujours nié toute forme de collusion et de démarches visant à soutenir un candidat plutôt qu’un autre, rappelant que si rien n’a été dévoilé sur Donald Trump, c’est simplement parce qu’aucun document ne lui a été transmis.

Au nom de la transparence, Julian Assange fraye alors doucement avec l’intimidation, et il a fini par aller trop loin. Un tweet publié le 25 mars dernier sur le compte de WikiLeaks le confirme. Il rappelle que le président équatorien fait face à une enquête pour corruption. Un geste belliqueux qui vient d’en entraîner un autre tout aussi surprenant. « Quand on accorde un droit d’asile, ce n’est pas fréquent de revenir sur cette décision, dit Mme Sainte-Marie. C’est même contraire au droit des réfugiés. » Une fin de chapitre conséquente sans doute pour ce résistant qui a toujours aimé faire de sa différence le carburant de son engagement.