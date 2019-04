Le pape François reproche à l’Europe et aux États-Unis leurs ventes d’armes

Le pape François a jeté le blâme à l’Europe et aux États-Unis pour la vente d’armes en zone de guerre.

Le souverain pontife leur reproche aussi d’alimenter des conflits et de contribuer aux pertes de vies humaines en Syrie, au Yémen et en Afghanistan.

S’adressant samedi aux élèves et aux enseignants d’une école de Milan, le pape a dit que s’il y avait tant de guerres aujourd’hui, c’est parce que « l’Europe et l’Amérique vendent des armes qui tuent des enfants et qui tuent des gens ».

François a ajouté que sans ces armes, les pays comme la Syrie, le Yémen et l’Afghanistan ne seraient pas perturbés par la guerre.

Selon lui, tout pays qui fabrique et vend des armes a sur sa conscience la mort de tous les enfants et la destruction de chaque famille. « C’est nous qui faisons une différence », a-t-il ajouté.