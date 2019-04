Le lancement du G7, en pleine tourmente

Paris — La France a donné le coup d’envoi de sa présidence du G7, jeudi. Le fiasco du précédent, en juin 2018 au Canada, dont le président Trump avait refusé de signer la déclaration finale, sur fond de guerres de tranchées commerciales, résonne encore dans toutes les têtes. La pertinence de ce club informel, créé en 1975 pour parler d’économie internationale et d’enjeux stratégiques, paraît de plus en plus remise en question. « Il souffre de ne plus être le G8, avec la Russie dehors, les États-Unis dedans mais comme un poids mort, et la concurrence du G20 qui apparaît comme plus multilatéral », considère Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques. D’autant que la Chine, deuxième économie mondiale, n’en fait pas non plus partie.