L’espérance de vie a augmenté de 5 ans et demi

Genève — L’espérance de vie dans le monde a augmenté de 5 ans et demi entre les années 2000 et 2016, a indiqué jeudi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignant que les inégalités entre pays riches et pays pauvres persistaient. Alors qu’une personne née en 2000 pouvait espérer vivre jusqu’à 66,5 ans, celles qui sont nées en 2016 peuvent espérer atteindre les 72 ans. C’est ce qu’a révélé l’OMS à l’occasion de la publication des statistiques sanitaires mondiales. Cette avancée s’explique en partie par la chute spectaculaire des décès d’enfants de moins de 5 ans, en particulier en Afrique subsaharienne, où des progrès ont été accomplis dans la lutte contre le paludisme, la rougeole et d’autres maladies transmissibles, selon l’OMS.