OTAN: Mike Pence juge «inacceptable» l’attitude de l’Allemagne

Washington — Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a jugé mercredi « inacceptable » l’attitude de l’Allemagne, l’appelant à augmenter ses dépenses militaires. « L’Allemagne doit faire plus », a-t-il lancé à l’occasion de la célébration du 70e anniversaire de l’OTAN à Washington, faisant référence à l’objectif des membres de l’organisation de porter leur budget de défense à 2 % de leur PIB d’ici 2024. M. Pence a aussi vivement mis en cause Nord Stream 2, le projet controversé de gazoduc entre la Russie et l’Allemagne. Mardi, le ministre allemand des Affaires étrangères avait prévenu que les « débats publics sur le partage du fardeau » risquaient de « provoquer l’incertitude au moment où la Russie met à l’épreuve » l’unité de l’OTAN.